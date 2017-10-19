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Лавров рассказал, что Москва думает о наращивании присутствия НАТО в странах Балтии

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ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

Москва озабочена наращиванием присутствия НАТО на Балтике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, в том числе наращиванием присутствия НАТО в этом регионе. Мы рассматриваем те процессы, которые здесь происходят, как часть осознанной стратегической линии на сдерживание Российской Федерации», - заявил он на пресс-конференции в Архангельске.

Он добавил, что «эта стратегия не скрывается руководителями НАТО, прежде всего, Соединенными Штатами».

«Она реализуется последовательно, проявляется, в том числе, и в бурном наращивании усилий по созданию глобальной системы противоракетной обороны, не имеющей никакого отношения ни к Ирану, ни к Северной Корее по большому счету, а имеющей отношение к сдерживанию России и Китайской Народной Республики», - добавил Лавров.

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