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Центристская партия не намерена создавать коалицию в Нарве

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Логотип Центристской партии. | ФОТО: Eero Vabamägi

Одержавшая победу на местных выборах в Нарве Центристская партия не намерена делиться властью в городе.

«У нас нет никаких причин для переговоров с избирательным союзом „Наша Нарва“, - сказал BNS вице-председатель нарвского отделения Центристской партии Андрус Тамм. - Они таким негативным образом завершили свою кампанию, что мы сейчас не настроены вести с ними переговоры». Тамм отметил, что Центристская партия получила убедительное большинство в горсобрании Нарвы и потребности в формировании коалиции нет.

Тамм сказал, что партия уже обсудила распределение мест в Нарве, но до официального утверждения результатов выборов партия не будет называть кандидатов.

Центристская партия набрала в Нарве 14 163 голоса, то есть 66,8 процента отданных в городе голосов. Электоральный барьер также прошел избирательный союз «Наша Нарва», набравший 4942 голоса (23,3 процента).

Центристская партия займет в Нарвском горсобрании 23 места, а «Наша Нарва» - восемь.

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