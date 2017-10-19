Центристская партия не намерена создавать коалицию в Нарве

«У нас нет никаких причин для переговоров с избирательным союзом „Наша Нарва“, - сказал BNS вице-председатель нарвского отделения Центристской партии Андрус Тамм. - Они таким негативным образом завершили свою кампанию, что мы сейчас не настроены вести с ними переговоры». Тамм отметил, что Центристская партия получила убедительное большинство в горсобрании Нарвы и потребности в формировании коалиции нет.

Тамм сказал, что партия уже обсудила распределение мест в Нарве, но до официального утверждения результатов выборов партия не будет называть кандидатов.

Центристская партия набрала в Нарве 14 163 голоса, то есть 66,8 процента отданных в городе голосов. Электоральный барьер также прошел избирательный союз «Наша Нарва», набравший 4942 голоса (23,3 процента).

Центристская партия займет в Нарвском горсобрании 23 места, а «Наша Нарва» - восемь.