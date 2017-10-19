TAI: Эстонские больницы не сообщили о 56 больных раком детях

Полноту данных онкологического регистра в ходе исследования оценили на 85 процентов, пишет TAI. Информирование о случаях разделили на группы места расположения опухоли и по периодам времени. Полнота оказалась ниже в последнем периоде исследования (2005-2011) и у тех, кто болен лейкемией. При этом оказалось, что есть многие группы расположения опухоли, где полнота оказалась 100-процентной. Например, если это злокачественные опухоли костей.

Влияние на рецидив болезни и развитие ситуации смотрели среди 0-14-летних. В период 2000-2011 года в этой возрастной группе были диагностированы 385 случаев рака. Чаще всего обнаруживалась лейкемия (31 процент), опухоли в центральной нервной системе (29 процентов) и лимфомы (11 процентов).

Результаты исследования показали, что невнесение информации о случаях заболевания раком оказывает существенное влияние на показатели, что не позволяет иметь объективной картины происходящего в стране. Однако, если прежде в литературе писали, что последствием несообщения о случаях может стать недооценка ситуации, то TAI доказал обратное.

Причиной последнего, прежде всего, является то, что поскольку онкологический регистр использует в качестве одного из источников данных регистр причин смерти, то неизвестными остаются скорее случаи с хорошим прогнозом. Если заболевание детей раком в Эстонии остается на одном уровне с соседними странами, то показатели выживаемости у нас ниже, чем во многих странах Европы.

Больше всего данных не хватает в случае лейкемии. И хотя в Эстонии полное лечение детей от рака ведется с 2005 года, из-за небольшого количества случаев может быть осложнена как диагностика, так и доступность лекарств (поскольку в них нет постоянной надобности).