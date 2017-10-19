"Оскорбляли и грозили сровнять с землей": известная ведущая рассказала о том, что творится на эстонском телевидении

Я пишу потому, что новости последних дней и настроения в новостных редакциях касаются и меня. Расскажу, почему я ушла с ERR.

В один прекрасный весенний день ко мне в теледоме подошел известный продюсер и предложил стать ведущей одной замечательной летней передачи о рыбаках и их жизни. Позже передача получила название «Mehed ja Mõrrad». Я приняла предложение, потому что, как известно, чтобы выжить, работая на ETV, нужно участвовать сразу в нескольких проектах.

Когда продюсер отправился к руководству сообщить о своей команде, ему от имени одного из членов правления сказали, что Делло эту передачу вести не будет. Быть редактором - пожалуйста, но не ведущей. На вопрос "почему" тогдашнее начальство ответило, что Делло для этой передачи недостаточно интеллигентна.

Во мне что-то надломилось и пол закачался под ногами, потому что я узнала, насколько узколобой меня на самом деле считают. Меня, диктора новостей, утренних новостей, меня, которая могла взять на себя и спортивные новости.

Хорошо. Я приняла к сведению мнение о моем низком уровне интеллигентности и продолжила (передачу я делала в качестве редактора). Тем летом мой хороший друг (он сейчас тоже ушел с ERR) предложил поехать вместе отдохнуть в первую неделю сентября. Поскольку у меня был заместитель, который всегда говорил, что хотел бы делать больше, я не видела никакой проблемы и мы купили билеты на теплые острова. Я изменила даты своего отпуска на соответствующем сайте, и тут произошло то, к чему я была не готова.

Зазвонил телефон. На том конце было мое непосредственное начальство, которое проревело в трубку: "Как ты можешь позволить себе такую наглость отдыхать во время сезона?" Я, сохраняя спокойствие, попыталась объяснить, что за десять лет я ни разу не отдыхала в сезон, что у меня есть заместитель, который с удовольствием поработает неделю за меня, неужели это такая большая проблема?

Большая. Мне не позволили уехать, велели сдать билеты и явиться на работу. Переписка была отвратительной, я попросила о встрече. Самой себе я с грустью призналась, что у меня нет своей жизни, что я недостаточно интеллигентна для того чтобы делать какие-то проекты, и что по-настоящему я никому не нужна.

На ковер меня вызвали тогдашний продюсер «Terevisioon», мой непосредственный начальник и член правления, который раньше высказался о моей интеллигентности. Последний извинился передо мной. Извинился искренне, и я приняла это извинение. Но дальше началось нападение.

Когда я увидела, что на компромисс со мной не идут, хотя я была готова отказаться от отпуска, я поняла, что я - это я. Я сама решаю, какой будет моя жизнь, а не кто-то другой. И я сказала: "С 1 июня я кладу заявление на стол, доведу «Terevisioon» до конца сезона и с 1 июля уйду".

После этого обстановка накалилась. "Куда это ты уйдешь?!? С частных каналов все хотят попасть к нам, потому что у нас здесь стабильность!"

Извините, но вашу чертову стабильность я в топливный бак не залью. Вы не даете мне дополнительную работу, потому что я недостаточно интеллигентна, вы регулируете мою частную жизнь, вы разговариваете со мной в приказном тоне или просто орете. Я не согласна. Я хочу жить. У меня только одна жизнь, и если она так пройдет, от нее ничего не останется.

Мне начали угрожать, что если я собираюсь рассказать публично о том, что меня оскорбляли и не давали отдыхать, когда я этого хотела, то они сровняют меня с землей. Как именно, не уточнялось.

Я не чернорабочий в журналистике. На самом деле в теледоме таких и нет. И Кадри (Кадри Хиндрикус - ведущая "Актуальной камеры", которая недавно уволилась) - несомненно, таковой не является.

Я не могу сказать, что мне грустно видеть, как люди уходят с ERR. На прошлой неделе оттуда ушел еще один хороший друг. Техник, равных которому в Эстонии просто нет! Попутного ветра вам!

Цитируя классиков: за пределами ERR ЕСТЬ жизнь!