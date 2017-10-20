Вадим Штепа: почему в Эстонии есть политика, а в России нет?

Человек как биологическое существо не задумывается над каждым вдохом и выдохом. Столь же естественными для человека как гражданина являются регулярные многопартийные выборы. Однако то, что жителю Эстонии представляется самим собой разумеющимся, в России – главная политическая проблема.

Что такое политика?

В демократическом государстве ответ на этот вопрос очень прост: политика – борьба множества разных партий с непредсказуемым результатом. Потому что результат зависит от мнения граждан, а оно может существенно меняться – от года к году и от города к городу.

Не буду сопоставлять идеи и лозунги местных партий, важнее другое: в эстонских выборах могли принять участие представители самого широкого политического спектра – от EKRE, которых считают ультраправыми, до ультралеваков ОЛПЭ. И успех каждой партии определялся тем, сумеет ли она стать убедительной для избирателей, а вовсе не тем, зарегистрирует государство эту партию или нет.

Последнее для жителей ЭР может показаться вообще непонятным. Если группа единомышленников решила создать партию или избирательный блок, им надо пройти весьма несложную, скорее техническую процедуру государственной регистрации – и они появятся в избирательных бюллетенях. Отказы в регистрации партий по идеологическим соображениям мне не известны. И в этом – резкий контраст с ситуацией в России, где множество партий, заявляющих своих оппозиционные взгляды («Партия прогресса» Алексея Навального, «Партия 5 декабря» и т.д.) просто не регистрируются Министерством юстиции и вследствие этого не имеют возможности участвовать в выборах.

Кстати, недавно Алексей Навальный с жесткой иронией раскритиковал нынешних российских политологов (тех, кто себя так называет, зачастую не имея профессионального образования), которые публикуют множество конспирологических версий, выдавая их за «политическую аналитику».

Действительно, сегодня в российских СМИ политологией считаются глубокомысленные гадания о том, кого допустят к следующим выборам или нет, подкрепленные ссылками на инсайды из «разных башен Кремля»... К нормальной политической экспертизе подобные писания имеют такое же отношение, как пропаганда – к независимой журналистике.

Дело в том, что политология существует только там, где есть политика – как свободная борьба различных партий. Однако в стране, где все решает несменяемый царь, политики не может быть по определению! К эстонским политическим партиям можно относиться сколь угодно критично, но невозможно представить, чтобы одна из них десятилетиями абсолютно побеждала на всех общенациональных и муниципальных выборах, как это получается у партии «Единая Россия». Впрочем, у КПСС тоже когда-то получалось, и мы прекрасно помним, чем это кончилось.

Единство в многообразии

Весьма показательный результат состоявшихся выборов – второе место в целом по Эстонии заняла не какая-то партия, но различные внепартийные избирательные блоки, преимущественно региональные. Кроме Таллинна – но это понятно: в столице сосредоточены штаб-квартиры всех партий, между ними и шла основная конкуренция.