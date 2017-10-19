Опубликован текст письма погибшего пассажира «Титаника»: находку скоро продадут

Предположительно это письмо было написано на борту корабля перед катастрофой.

В письме к матери мужчина пишет: "Это огромный корабль, оборудованный как шикарный отель. Если все будет в порядке, мы прибудем в Нью-Йорк в среду утром".

Американский бизнесмен Хольверсон вместе с супругой возвращался в США из Аргентины через Великобританию. В письме также описывались еда и развлечения на борту "Титаника", а также другие пассажиры первого класса, включая самого богатого из них, американского миллионера Джона Джекоба Астора.

Во время крушения Хольверсон утонул, однако его супруга выжила. Письмо было найдено в записной книжке на теле погибшего и впоследствии возвращено его семье.

Стоимость письма, которое будет выставлено на продажу аукционным домом Henry Aldridge & Son, оценивается в 60-80 тысяч фунтов стерлингов (67-89 тысяч евро).

При катастрофе "Титаника", происшедшей в результате столкновения считавшегося непотопляемым лайнера с айсбергом в водах Северной Атлантики в ночь на 15 апреля 1912 года, погибли 1500 человек из 2200 с лишним находившихся на борту.