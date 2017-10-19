Nokia 7 и 9 заметили на новых рендерах и видео

Кроме этого, автор YouTube-канала Concept Creator, занимающийся созданием концептов невышедших устройств, опубликовал видео с демонстрацией внешнего вида грядущего флагмана Nokia 9, пишет 4pda.ru.

На изображении выше видно, что Nokia 7 внешне больше напоминает младшие модели линейки, нежели Nokia 8 или грядущий Nokia 9. Пользователям не стоит ждать безрамочного экрана или двойной камеры. Под 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD расположатся три сенсорные кнопки, а сканер отпечатков пальцев — на задней стороне. Ожидается, что в смартфоне будет использоваться восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Также появилась информация, что в объективе основной камеры разработчики внедрят оптику Zeiss.

О Nokia 9 известно куда больше информации. В частности, он получит 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с загнутыми краями и тонкими рамками. У аппарата будут двойная 13-мегапиксельная камера с оптикой Zeiss и сканер отпечатков пальцев сзади. Кроме того, модель получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графическим ускорителем Adreno 540, 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ.

Ожидается, что Nokia 7 представят уже в этот четверг, 19 октября. А вот Nokia 9, судя по слухам, стоит ждать в начале следующего года.