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Viking Line заказала в Китае новое круизное судно стоимостью 194 млн евро

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ФОТО: Viking Line

Судоходная компания Viking Line заказала китайской судостроительной компании Xiamen Shipbuilding новое круизное судно стоимостью 194 млн евро, которое с 2020 года будет курсировать по маршруту Турку-Стокгольм, пишет Yle.

По словам исполнительного директора Viking Line Яна Хансеса, Xiamen Shipbulding предложила выгодную цену и быструю доставку. Если бы судно заказали на судостроительном заводе в Турку, его доставили бы позже и оно обошлось бы значительно дороже.

«Единственный судостроительный завод, который мог бы это сделать, это Туркуский, но у них столько заказов, что судно было бы готово только в 2024 году. Цена также была гораздо выше той, которую нам предложили в Китае. Это правда, она была выше примерно на 100 млн евро», - сказал Хансес.

Новое судно сменит на маршруте Турку-Стокгольм M/S Amorelia, которое уже выставлено на продажу.

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