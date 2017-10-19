Картина дня: злоключения украинских нелегалов в Эстонии, дети-насильники и банкротство пельменного короля

Украинцы в Эстонии становятся жертвами "Чумы"

В последние несколько месяцев Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и Трудовой инспекцией проводят рейд за рейдом по стройкам Эстонии. И каждый раз с объектов забирают по несколько украинцев, молдаван, а иногда и белорусов, которые работают в стране нелегально. Читать далее... Консул Украины заявил, что все проблемы украинских работников - в высокой востребованности. Читать далее...

Малолетние насильники терроризируют школы

Дети, пострадавшие в результате сексуальных преступлений, далеко не всегда - жертвы коварных незнакомцев с конфетами или похотливых приемных отцов: все описанные в Пенитенциарном кодексе преступления сексуального характера происходят и в самой детской среде. Однако часто ребенок ничего плохого в своих действиях не видит. Читать далее...

"Оскорбляли и грозили сровнять с землей"

Известная ведущая рассказала о том, что творится на эстонском телевидении. Читать далее...

Пропавший без вести найден мертвым

Как сообщила в 14.00 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, поиски пропавшего в среду в городе Выру 56-летнего Аво продолжились и сегодня. Мужчина был найден, но, к сожалению, мертвым. Читать далее...

Американские СМИ узнали о "черном кулаке" Кремля

Сразу два американских телеканала выпустили сюжеты о манипулировании американскими чернокожими активистами в интересах и при финансовой поддержке России. Читать далее...

Эстонские больницы не сообщили о десятках больных раком детей

В период с 2000 по 2011 годы больницы не внесли в онкологический регистр информацию о 56 случаях диагностики опухолей у детей, выяснилось из научной работы, подготовленной Институтом развития здоровья (TAI). Читать далее...

Эстонский король пельменей обанкротился

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд признал владельца известной фирмы по производству продуктов питания UVIC AS Александра Мусарова банкротом. Читать далее...

Шведский генерал в отставке: Россия – это не СССР

Разговаривая с Postimees на нынешней рижской конференции, шведский генерал в отставке Карлис Неретниекс был настроен более оптимистично, чем четыре года назад на таком же мероприятии. Удовлетворение вызвало чувство, что соотечественники в итоге поняли необходимость государственной безопасности. Читать далее...