Картина дня: злоключения украинских нелегалов в Эстонии, дети-насильники и банкротство пельменного короля

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Украинцы в Эстонии становятся жертвами "Чумы"
В последние несколько месяцев Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и Трудовой инспекцией проводят рейд за рейдом по стройкам Эстонии. И каждый раз с объектов забирают по несколько украинцев, молдаван, а иногда и белорусов, которые работают в стране нелегально. Читать далее... Консул Украины заявил, что все проблемы украинских работников - в высокой востребованности. Читать далее...
Малолетние насильники терроризируют школы
Дети, пострадавшие в результате сексуальных преступлений, далеко не всегда - жертвы коварных незнакомцев с конфетами или похотливых приемных отцов: все описанные в Пенитенциарном кодексе преступления сексуального характера происходят и в самой детской среде. Однако часто ребенок ничего плохого в своих действиях не видит. Читать далее...
"Оскорбляли и грозили сровнять с землей"
Известная ведущая рассказала о том, что творится на эстонском телевидении. Читать далее...
Пропавший без вести найден мертвым
Как сообщила в 14.00 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, поиски пропавшего в среду в городе Выру 56-летнего Аво продолжились и сегодня. Мужчина был найден, но, к сожалению, мертвым. Читать далее...
Американские СМИ узнали о "черном кулаке" Кремля
Сразу два американских телеканала выпустили сюжеты о манипулировании американскими чернокожими активистами в интересах и при финансовой поддержке России. Читать далее...
Эстонские больницы не сообщили о десятках больных раком детей
В период с 2000 по 2011 годы больницы не внесли в онкологический регистр информацию о 56 случаях диагностики опухолей у детей, выяснилось из научной работы, подготовленной Институтом развития здоровья (TAI). Читать далее...
Эстонский король пельменей обанкротился
В конце прошлой недели Харьюский уездный суд признал владельца известной фирмы по производству продуктов питания UVIC AS Александра Мусарова банкротом. Читать далее...
Шведский генерал в отставке: Россия – это не СССР
Разговаривая с Postimees на нынешней рижской конференции, шведский генерал в отставке Карлис Неретниекс был настроен более оптимистично, чем четыре года назад на таком же мероприятии. Удовлетворение вызвало чувство, что соотечественники в итоге поняли необходимость государственной безопасности. Читать далее...