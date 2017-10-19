Автоугонщики продолжают орудовать в Эстонии: смотрите, как обезопасить свою машину

В связи с угрозой угона страховая компания составила для автовладельцев перечень рекомендаций по обеспечению безопасности автомобиля.

Не храните ключи вблизи окон и входных дверей

Самый простой способ защиты автомобиля с электронным запуском – хранить ключи как можно дальше от окон и входных дверей. Преступнику будет сложнее поймать излучаемый ключом сигнал и обмануть электронику.

Автомобиль можно дополнительно защитить при помощи изоляции сигнала ключей

Если это разрешено заводом-изготовителем, хранить ключи от автомобиля можно в холодильнике: металл будет препятствовать прохождению сигнала. Если установленные изготовителем ограничения не позволяют хранить ключи в холодильнике, их можно завернуть в фольгу – это также поможет заглушить электронный сигнал. Еще один вариант – приобрести сумочку, работающую по принципу клетки Фарадея и изолирующую излучаемый ключами сигнал.

По возможности оставляйте автомобиль в охраняемых или хорошо освещенных местах

Преступнику сложнее угнать припаркованный в освещенном месте автомобиль, поскольку высок риск быть замеченным. Поэтому злоумышленник с большой вероятностью отправится на поиски более легкой цели. Вероятность угона автомобиля также снижается, если на парковочное место направлена камера.

Дополнительные системы безопасности

В случае особо ценного автомобиля, целесообразна установка дополнительных систем безопасности – это максимально усложнит его угон. Не повредит и установка дополнительного устройства GPS, которое поможет определить местонахождение автомобиля, если угона все же не удалось избежать.

Сообщайте в полицию о любых подозрительных вещах

Будьте бдительны и внимательны. Обязательно сообщайте полиции о любых подозрительных автомобилях и личностях, которых заметите в темное время суток.