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Премьер Латвии заявил главе Еврокомиссии, что его страна не сможет принять новых беженцев

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Марис Кучинскис. | ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Латвия не может принять дополнительное число беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис во время встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг.

Латвийская Республика солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства, однако дополнительное число беженцев она принять не может, заявил глава правительства.

Кучинскис, которого цитирует его бюро, отметил, что Латвия занимает четкую позицию - участие в приеме перемещенных ищущих убежища лиц должно быть исключительно добровольным.

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