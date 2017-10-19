Премьер Латвии заявил главе Еврокомиссии, что его страна не сможет принять новых беженцев

Латвийская Республика солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства, однако дополнительное число беженцев она принять не может, заявил глава правительства.

Кучинскис, которого цитирует его бюро, отметил, что Латвия занимает четкую позицию - участие в приеме перемещенных ищущих убежища лиц должно быть исключительно добровольным.