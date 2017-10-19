Лидер профсоюзов: то, как в Эстонии обращаются с работниками, никогда не произошло бы на Западе

В связи с увольнением участников забастовки на скотобойне Раквереского мясокомбината Postimees поинтересовался у Пеэпа Петерсона, возможна ли такая практика и на материнском предприятии этой фирмы, каково общее отношение к рынку рабочей силы в Восточной Европе и каково положение эстонских профсоюзов сегодня?

- Как повело бы себя в подобной ситуации материнское предприятия Раквереского мясокомбината в Финляндии? Мне кажется, что совсем не так.

- У большинства фирм Скандинавии есть специальный кодекс, согласно которому они знают, как должны себя вести. Но такие кодексы существуют не для того, чтобы работодатели их так писали. Они действуют только в условиях сбалансированности сил, то есть, благодаря сильным профсоюзам. Если баланс нарушен, то работодатели перестают их уважать.

Хорошим примером у нас здесь являются Nordea и HK Scan. На самом деле, они есть еще, и это показывает, что как только работодатель попадает в такую среду, где этого баланса нет, то в чертям летят и все принципы. В действительности, и в Финляндии и в остальной Скандинавии так, что профсоюзы должны постоянно заявлять о себе, чтобы сохранить этот баланс.

- Насколько проблематичным вы считаете убеждение, что в странах Восточной Европы можно хуже относиться к своим работникам?

- У нас по таким делам в Брюсселе есть даже соответствующий институт, который проводит исследования в этой области и им есть откуда брать примеры: Volkswagen выпускает одинаковую продукцию на заводе в Германии и на заводе в Польше. Цена продукции та же. Производительность труда в Восточной Европе, конечно, несколько ниже, но это скорее из-за худших рабочих процессов. В то же время, зарплата работников в Польше в три раза ниже.

Это один пример, с чем сейчас начинают бороться в Европе. Вчера я говорил об этом Дональду Туску, Юнкеру и другим представителям комиссии. Это действительно серьезная тема – и вопрос тут не в том, что эти люди не производят, или не могут платить зарплату, дело в менталитете.

- И все же, можете ли вы привести такие примеры и в Эстонии?

- Возьмем, например, случай Nordea. На домашних рыках труда невозможно такое, чтобы работодатель просто взял и категорически отказался подписывать с работниками коллективный трудовой договор. Это невозможно даже представить. В то же время, в Эстонии у руководителей нет никаких проблем сказать такое открыто и прямо в газете.

Даже если собственники шведского дочернего предприятия приказали им это сделать, то они бы просто не стали выполнять такой приказ. Но они говорят, что материнская фирма не приказывала. Право на объединение и обсуждение условий труда касается демократии.

- Как часто вы сталкиваетесь в Эстонии с угрозами, что если на предприятии появится профсоюз, то активистов начнут увольнять?

- Время от времени такое происходит. Тут, на самом деле, есть два вида отношений. В первом случае, сразу говорят в лицо, что вылетите со дня. А, во втором, посылают отдаленный, но сильный сигнал, что объединение с профсоюзом крайне нежелательно.

У нас в этом плане возникла определенная броня, и мы не принимаем этого всерьез. У нас есть свои методы и тактики, как поступать с такими угрозами. В итоге, дело все же приносит свои плоды – профсоюзы возникают, а у работодателя не получается претворить в жизнь свои нехорошие планы.

- Как относится один средний работодатель Эстонии к профсоюзам?

- Это варьируется. Есть просвещенные работодатели, которые видят позитивные стороны профсоюзов. А средний работодатель не уверен – у него есть некое представление о профсоюзах, как о таких тотальных машинах власти, которые отнимут у него возможности управлять своим предприятием. В этом случае, он на всякий случай будет агрессивным, поскольку не умеет реагировать иначе. Таких работодателей большинство.

- Как вы считаете, профсоюзы Эстонии в последние годы стали сильнее, или в этой области нет развития?

- Честно: и так, и так. Мне кажется, что сильные стали сильнее, а слабые остаются слабыми. Мы распространились в новые секторы и это знак усиления, но общее количество профсоюзов в Эстонии еще не показало признаки увеличения.