В Италии туристов будут штрафовать за покупки на улице

Власти Флоренции намерены в середине ноября подписать новый коммунальный закон, который запрещает покупать что-либо у нелегальных торговцев с улицы. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Под санкции попал абсолютно весь ассортимент «уличной торговли» — зарядные устройства, сувениры, сумки, обувь, цветы, аксессуары и многое другое. На такой шаг местные власти решились после подсчета упущенной выгоды. С начала 2017 года было изъято 130 000 предметов, большая часть из которых является подделками изделий фирменных брендов, пишет turizm.ru.

Интересно, что за уличной торговлей будет пристально следить не только полиция в форме, но и блюстители порядка, переодетые в гражданскую одежду. В скором времени власти планируют запустить соответствующую информационную кампанию для туристов на английском языке. Информация о запрете покупок у уличных торговцев появится в гостиницах, ресторанах, магазинах и автобусах.