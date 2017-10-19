Сийм Каллас станет волостным старейшиной Виймси

Еще позавчера первоначальная договоренность между Партией реформ, Социал-демократической партией и избирательным союзом “Прибрежный народ” предполагала, что Каллас станет председателем волостного собрания. Два дня спустя все резко поменялось. Согласно новому плану, Каллас приступит к обязанностям волостного старейшины, а бывший вице-кацнлер по ИТ Таави Котка возглавит работу горсобрания. Котка сообщил Postimees, что ситуация изменилась, поскольку показавший лучший результат среди реформистов в Виймси Каллас выразил готовность стать волостным старейшиной.

Каллас получил на выборах в Виймси 1080 голосов, Котка показал второй результат в списке реформистов, получив 384 голоса. За столом переговоров была и Урве Пало, которая получила в Виймси 178 голосов, показав лучший результат среди социал-демократов.

Таким образом, по мнению переговорщиков, было логично, что именно Котка станет во главе собрания, поскольку это место было обещано показавшей лучший результат в волости Партии реформ. А место вице-председателя, согласно договоренности, отходило соцдемам.

“Мы еще в министерстве хорошо сотрудничали (Урве Пало в качестве министра и Таави Котка – в качестве вице-канцлера). Думаю, оно хорошо продолжится и в Виймси”, - сказала Котка. В волостном собрании Виймси 21 место. Из образовавших коалицию Партии реформ досталось 9 мест, Социал-демократической партии – 2 и избирательного союза “Прибрежный союз” – 1 место, всего 12 мандатов.

У IRL в волостном собрании 3 места, EKRE и Центристской партии – 2, избирательного союза «Общинный Виймси» - также 2 места. На сегодняшний день есть первичная договоренность о формировании коалиции в Виймси, однако прежде чем будет подписан коалиционный договор, планируется собрать идеи.