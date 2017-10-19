Гимнастка Маккайла Марони заявила, что врач сборной США насиловал ее с 13 лет

Бывшая спортсменка, которой сейчас 21 год, присоединилась к популярному движению Me too, зародившемуся на фоне секс-скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и других откровенных признаний звезд спорта и шоу-бизнеса. Накануне своей шокирующей историей 27-летней давности с миром поделилась советская гимнастка Татьяна Гуцу.

По словам Марони, сексуальные домогательства со стороны Нассара начались в 13-летнем возрасте и продолжались до тех пор, пока гимнастка не завершила карьеру. Врач приставал к Марони и навязывал ей необходимое медицинское лечение, которое он применял на пациентах в течение 30 лет.

«Когда мне было 15, я пережила самую кошмарную ночь в своей жизни. Наша команда направлялась в Токио, и перед долгим перелетом Нассар дал мне дозу снотворного. Придя в себя, я поняла, что оказалась в его номере, чтобы получить „лечение“. Я думала, что не переживу ту ночь», - написала Марони на своей странице в Twitter.

В настоящее время Ларри Нассар находится в тюрьме штата Мичиган в ожидании приговора по обвинению в хранении детской порнографии.

Иски против него подали более 125 женщин, врачу грозит пожизненное заключение. Среди жертв 18 спортсменок сборной США в возрасте от девяти до 29 лет (к моменту подачи иска), которые выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике.

Согласно их показаниям, Нассар домогался юных спортсменок под видом медицинского обследования. При травмах спины, бедер и даже лодыжек он производил так называемую интервагинальную коррекцию, проникая в половые органы своих пациенток.