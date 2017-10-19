СМИ: сотрудники предвыборного штаба Трампа раздували российскую пропаганду за несколько дней до выборов

Твиттер-аккаунт @Ten_GOP, называвший себя "неофициальной страницей в Twitter республиканцев Теннеси", управлялся из кремлевской "фабрики троллей" - "Агентства интернет-исследований", подтвердил The Daily Beast осведомленный источник.

"За два дня до выборов глава предвыборного штаба Трампа Келлиэнн Конвэй разместила у себя в Twitter публикацию @Ten_GOP, касающуюся электронных писем Хиллари Клинтон", - сообщают журналисты.

"Мать сидящего в тюрьме моряка: "Примените к Хиллари те же нормы по секретной информации, что и к моему сыну #hillarysemail #WeinerGate", - написано в твите.

"Сын президента Трампа Дональд был подписчиком этого аккаунта вплоть до его закрытия 23 августа этого года. Трамп-младший размещал у себя публикации с аккаунта три раза, в том числе обвинение в электоральных нарушениях во Флориде за неделю до выборов", - говорится в статье.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн распространял публикации с аккаунта, управляемого российскими троллями как минимум один раз. Его сын, Майкл Флинн-младший, делал это 34 раза. На странице, что примечательно, велась агитация за возвращение Флинна на пост советника по нацбезопасности, отмечают авторы статьи, пишет Inopressa.

В марте прошлого года этот аккаунт вел самую активную пропаганду первой крупной публикации WikiLeaks документов ЦРУ, пишет издание. "Срочно: ЦРУ при Обаме выдавало себя за российских хакеров, чтобы скрыть грязную работу", - говорится в одном из твитов. "Российское хакерство" было прикрытием для ЦРУ. Целью было дать Обаме повод шпионить за Трампом!" - говорится в другой публикации.

"По сути, Россия зарядила ружье, а команда Трампа выстрелила", - прокомментировал ситуацию бывший агент ФБР Клинт Уоттс, давший показания сенатскому Комитету по разведке в рамках его расследования российского вмешательства в выборы.

По словам Майка Хэссона, разработчика стратегии аналитической фирмы Red Metrics, обрабатывающей данные Республиканской партии, он помнит, что видел этот аккаунт еще в период праймериз, но заподозрил неладное из-за "пары странностей, бросившихся в глаза".

"Хэссон рассказал, что он убедился в том, откуда происходит Ten_GOP, после того как аккаунт перестал публиковать посты о Теннеси и начал писать о кандидате в президенты Франции от националистической партии Марин Ле Пен, а затем разместил у себя несколько ссылок на российский пропагандистский канал RT", - пишет издание.

В прошлом месяце после закрытия аккаунта кто-то разместил петицию на сайте Белого дома "Мы, народ". В ней содержалось требование вернуть несколько крайне правых учетных записей Twitter, деятельность которых была приостановлена, и добавлялось: "Мой собственный аккаунт, @Tennessee_GOP, был запрещен 23 августа".

"В петиции было неверно указано название аккаунта @Ten_GOP, но она появилась примерно в то же время, что и еще две петиции Белому дому, опротестовывающие удаление на Facebook фальшивых аккаунтов - якобы афроамериканских и прогрессивных политических - связанных с российской кампанией подрывных мер. Ни одно из ходатайств не получило достаточно подписей, чтобы претендовать на ответ Белого дома", - говорится в статье.