Звериный Освенцим: на ферме эстонского бизнесмена животные массово гибнут от голода

Британская газета Daily Mail называет Пряжинскую звероферму в Карелии звериным Освенцимом. Ферма принадлежит эстонскому бизнесмену Айво Халлисту.

Ферма находится в тяжелом экономическом положении, и животные получают так мало еды, что этого недостаточно для выживания. Согласно действующим в России нормам, например, лисы на зверофермах должны в день получать 500 граммов корма, а на ферме эстонского бизнесмена средняя порция для лис в сутки — 56 граммов.

С начала октября на ферме умерли от голода 2500 норок.

На данный момент на ферме 10 000 норок и 2700 лис, которых работники фермы собираются убить в ноябре. Работающая на ферме женщина сказала газете, что животные живут в клетках по двое и, если один из них умирает, второй съедает его. Ферму покинуло около сотни работников, поскольку людям не платили зарплату. Работники не получали деньги с мая.

Айво Халлист.

Айво Халлист сказал российским СМИ, что узнал о происходящем на ферме на прошлой неделе. В конце сентября Халлист встретился с представителями работников фермы и пообещал им выплатить зарплату в течение двух недель. До сих пор люди ничего не получили.

И.о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов посетил Пряжинскую звероферму. «Состояние животных удовлетворительное, можно отметить улучшение состояния поголовья зверей по сравнению с прошлой неделей, звери регулярно обеспечиваются питанием в соответствии с графиком кормления. Объем кормов ежедневно увеличивается и превышает 4500 кг, однако он всё еще не соответствует необходимым нормативам, - сказал Лабинов. - Фактов поедания животными друг друга не обнаружено. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия постоянно держит ситуацию с кормами на контроле, общаемся с собственником в целях недопущения срывов кормления. А что касается последующего забоя зверей, то он будет осуществляться в соответствии с установленными ветеринарами правилами».