Челик: главную угрозу для ЕС представляет распространение ультраправых взглядов

Челик, выступая с лекцией в МИД, сказал, что главную угрозу для ЕС представляют ультраправые взгляды и их представители, поскольку они не принимают ЕС таким, каким он сейчас являются, и подрывают базовые ценности блока вроде законности, демократии и плюрализма.

Челик, выступавший на турецком и с переводчиком, привел в качестве примера распространения ультраправых взглядов распространение дискурса, рассматривающего мигрантов в качестве «врага», и прошедшие в этом году в Европе выборы парламента в Германии Нидерланды, где ультраправые партии добились беспрецедентного успеха.

Министр призвал центристские партии Европы принципиально выступать против ультраправых идей и избегать их поддержки. Если с ультраправыми будут заключать политические союзы, ЕС рискует лишиться своего морального фундамента, добавил он.

Турция не хочет, чтобы Европа вернулась к эпохе до Второй мировой войны. «Опасность исходит изнутри», - подчеркнул министр и призвал ЕС к реформам для предотвращения новой волны ультраправых.

По его словам, Турция также приняла участие в защите демократических ценностей ЕС, когда во время европейского миграционного кризиса решила принять беженцев, которых сейчас в Турции 3,5 млн человек. Если бы Турция этого не сделала, европейские экстремисты смогли бы в большей мере воспользоваться ситуацией, сказал он.

Челик призвал ЕС к борьбе с экстремистскими взглядами и сохранять открытость, в том числе продолжать расширение.

Если расширение ЕС прекратится, начнется распространение сецессионных и микронационалистических движений. Поэтому ЕС следует придерживаться своих моральных ценностей и продолжать переговоры, сказал министр.

Комментируя вступление Турции в ЕС, Челик сказал, что от него выиграли бы обе стороны.

Турция — европейская страна и неотделимая часть Европы в области экономики, безопасности и обороны. Кроме того, Турция находится в лучшем экономическом отношении, чем многие страны ЕС, и может участвовать в прекращении ЕС в глобальную силу, сказал Челик.

По мнению Челика, укоры, прозвучавшие в адрес Турции на переговорах о вступлении, преимущественно обладали политическим характером. По его словам, высокопоставленные чиновники некоторых стран ЕС говорили ему, что Турцию не хотят брать в ЕС, поскольку это преимущественно мусульманская страна и что наиболее влиятельные страны блока боятся утраты влияния.

В ответ на эти два аргумента Челик сказал, что ЕС не может стать глобальной фигурой без плюрализма. Плюрализм также лишил религиозных экстремистов вроде группировки ИГИЛ (ДАИШ) орудий, которые те используют в своей идеологии против врагов.

Членство Турции в ЕС также позволило бы предотвращать кризисы, сказал министр. Если бы Турция 10 лет назад стала членом ЕС, не было бы ни миграционного кризиса, ни ДАИШ, сказал он.

В то же время, Челик подчеркнул, что Турция может и в дальнейшем идти своим путем и что ей до сих пор удавалось достичь своих целей.