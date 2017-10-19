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В Германии обвиненный в изнасиловании мигрант получил более 11 лет тюрьмы

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Немецкая полиция. | ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

31-летний иммигрант из Ганы, которому отказали в получении убежища в Германии, был признан виновным в изнасиловании 23-летней немки, пишет DW.com.

Окружной суд в Бонне в четверг, 19 октября, вынес приговор по делу об изнасиловании в заповеднике Зигауэ. 31-летний иммигрант из Ганы, которому отказали в получении убежища, признан виновным в совершении преступления  и приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Прокуратура требовала для него 13 лет заключения, сообщает агентство dpa.

Как было установлено судом, ганец в апреле 2017 года напал с целью ограбления на пару из Баден-Вюртемберга, ночевавшую в заповеднике в палатке. Угрожая своим жертвам мотопилой, он отнял у туристов вещи и изнасиловал 23-летнюю женщину. Преступника задержали несколько дней спустя. О его вине свидетельствовали, в том числе, и генетические материалы, обнаруженные на месте преступления.

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость преступника. Он отказался признавать свою вину, на суде вел себя вызывающе, позволив себе оскорбительные замечания в адрес изнасилованной им женщины.

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