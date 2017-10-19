Галерея: самый новый торговый центр Таллинна дошел до точки

Центр откроет свои двери через год, в октябре 2018 года.

Здание поражает своим размахом. Высота потолков в T1 - от пяти до семи метров. Особенно мощно выглядит площадка, на которой будет установлено колесо обозрения. Оно должно быть полностью безопасно, ведь его воздвигнут на крыше здания. Говорят, что из кабинок этого аттракциона будет виден финский берег.

Для строительства, которым занимается фирма Merko Ehitus, потребовалось более 53 000 кубометров бетона, который доставили на стройплощадку 2000 машин. В здании проложено 150 километров различных труб, в том числе вентиляционные, отопительные, водопроводные и канализационные. Ежедневно на объекте трудятся 165 строителей. В торговой центре планируется открыть более 200 магазинов, кинотеатр, предприятия общественного питания.