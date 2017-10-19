Второй этап переговоров по Брекзиту временно откладывается

«Перехода на второй этап пока не будет», - сказал Ратас эстонским журналистам, прибыв на заседание Европейского совета.

ЕС на переговорах по Брекзиту руководствуется позицией, согласно которой прежде всего следует согласовать условия выхода Великобритании и только тогда может начинаться второй этап переговоров, посвященный отношениям между сторонами в будущем.

В то же время Ратас сказал, что настроен оптимистично и считает, что соответствующее решение будет принято на заседании Европейского совета в декабре. «Наши переговоры больше не находятся в той стадии, где они были 3-4 месяца назад», - сказал он.