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Внимание, водители! В Эстонии по ночам ожидаются заморозки, дороги могут быть скользкими

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Дорога. Фото иллюстративное | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны ночные заморозки. Водители должны быть готовы к тому, что дороги по ночам и в утренние часы могут быть скользкими, предупредили в Департаменте шоссейных дорог, пишет rus.err.ee.

"Департамент, будучи заказчиком работ по обслуживанию дорог, заверяет, что все фирмы-партнеры готовы к зимнему сезону, но несмотря на это, дороги могут стать скользкими внезапно. Поэтому очень важно выбирать подходящую скорость", – сказал глава отдела технического обслуживания Райнер Кулдмаа.

Кроме того, водителям напоминают, чтобы они перед зимой провели осмотр автомобиля: с одной стороны необходимы шины, подходящие для зимы, с другой – надо проверить техническое состояние транспортного средства.

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