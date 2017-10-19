Внимание, водители! В Эстонии по ночам ожидаются заморозки, дороги могут быть скользкими
19 октября 2017 г., 17:23
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны ночные заморозки. Водители должны быть готовы к тому, что дороги по ночам и в утренние часы могут быть скользкими, предупредили в Департаменте шоссейных дорог, пишет rus.err.ee.
"Департамент, будучи заказчиком работ по обслуживанию дорог, заверяет, что все фирмы-партнеры готовы к зимнему сезону, но несмотря на это, дороги могут стать скользкими внезапно. Поэтому очень важно выбирать подходящую скорость", – сказал глава отдела технического обслуживания Райнер Кулдмаа.
Кроме того, водителям напоминают, чтобы они перед зимой провели осмотр автомобиля: с одной стороны необходимы шины, подходящие для зимы, с другой – надо проверить техническое состояние транспортного средства.