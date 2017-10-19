Яна Тоом: стимулировать изучение языка карами – средневековая глупость

На вопрос о том, оправданы ли карательные функции Языковой инспекции, в рамках темы дня портала Stolitsa.ee ответила депутат Европейского парламента Яна Тоом:

«Сама концепция стимулирования изучения языка при помощи карательных мер – средневековая глупость.

Никто из нас не может себе представить, чтобы такой "стимул" применялся, например, в образовании или на производстве. В XVI веке – легко, но не в XXI.

Государственный язык должен быть объектом общественного договора, опирающегося на формальный общественный договор – Конституцию. Об этом, кстати, мы с Алексеем Семеновым, Владимиром Афанасьевым и Михаилом Кылвартом писали однопартийцам в обращении, которое так и называлось – "русская политика Эстонии: приглашение к диалогу".

Государственный язык не может быть яблоком раздора и источником напряжения в обществе – это просто абсурд. И в основе этого абсурда лежит представление о том, что интересы неэстонцев (в том числе языковые) как бы противоречат интересам эстонцев.

Такая концепция не может привести к гражданскому миру и формированию единой политической нации. Мы можем разорвать этот замкнутый круг только если будем подходить к вопросам языковой политики с взаимным уважением.

А показательная порка никак этому не способствует, а ровно наоборот».