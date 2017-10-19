Эстонский предприниматель: государство существует для людей, а не люди для государства

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал предприниматель Андрес Ингерман:

«На мой взгляд Языковая инспекция — это устаревшая организация, которая не отвечает реалиям современного мира. Ее следует, если не закрыть, то серьезным образом реформировать. Не оспаривая того, что каждое государство может иметь свое видение на языковую политику, хочу заметить, что эта политика должна осуществляться методом кнута и пряника. У нас же наблюдается явная диспропорция в сторону репрессивных мер, что в корне неверно.

Я сторонник того, что бы государство не вмешивалось в дела частного бизнеса, ведь именно налоги частного бизнеса являются основным источником дохода нашего государства. Все-таки государство существует для людей, а не люди для государства».