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Путин: альтернативы ООН нет

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Владимир Путин. | ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Президент России Владимир Путин заявил, что Организации Объединенных Наций (ООН) нужны реформы, но альтернативе ей нет.

«ООН должна оставаться оставаться центром международной системы, ей нет альтернативы», — заявил Путин.

Он добавил, что реформы должны быть постепенными, эволюционными, но базовые принципы организации должны сохраняться, пишет gazeta.ru.

«За последние десятилетия были попытки принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик», — сказал глава государства.

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