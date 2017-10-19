Тайские сборщики ягод обвинили финского работодателя в эксплуатации и потребовали солидную компенсацию

Как сообщает Yle, иностранцы требуют выплатить им 60 тысяч евро, а обвинение настаивает на трехлетнем приговоре.

Прокурор указывает, что финский фермер отнял у таиландцев паспорта, поселил их в вагончиках, заставил работать по 12 - 15 дней без выходных, а также платил им скудное жалованье - 1 евро за литр собранных ягод, пишет fontanka.fi.

Окончательный вердикт в этом деле будет вынесен в декабре.

Ранее сообщалось, что почти 40 граждан Таиланда объявили себя жертвами нечистого на руку предпринимателя из Центральной Финляндии.

Как сообщала полиция Финляндии, 49-летний бизнесмен подозревался в эксплуатации своих иностранных работников. По данным следствия, в сентябре прошлого года на финна из провинции Ханкасалми (Hankasalmi) в центральной части страны работало почти 200 тайских сборщиков ягод, из которых 42 обратились к стражам правопорядка с жалобой на условия труда. Также 23 человека заявили, что их насильственно удерживали на ферме и заставляли работать.

Сам предприниматель отрицал все выдвинутые против него обвинения.