Запись с видеорегистратора: смотрите, как произошла тяжелая авария на Пярнуском шоссе

Андресу Казе повезло, что его автомобиль оказался достаточно безопасным, чтобы спасти его жизнь после наезда грузовика и столкновения с двигавшейся по полосе встречного движения машиной. Казе отделался ушибами и провел неделю в больнице.

6 сентября, около 18.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что вблизи поселка Арэ столкнулись грузовик Volvo и два легковых автомобиля Opel и Mazda. Тогда пострадали две женщины и мужчина, которые были доставлены в Пярнускую больницу. Водитель грузовика не пострадал.

По словам Казе, в полиции он узнал, что авария произошла из-за того, что в этот момент водитель грузовика ответил на телефонный звонок.

«События того дня я помню урывками, но, кажется, я включил указатель поворота, остановился и ждал возможности повернуть налево. Потом в зеркало заднего вида я увидел, как в меня несется желтое пятно. Потом произошел удар», - описал события того вечера Казе.

По мнению Казе, если на данном участке шоссе окажется не местный водитель, он может не заметить дорожный знак, который указывает на пересечение с второстепенной дорогой. Пострадавший в аварии водитель считает, что организацию движения в этом месте следует изменить.