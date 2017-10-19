Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку

Это означает, что с пятницы в городской управе Тарту останется всего четыре руководящих чиновника.

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки. Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.