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Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку

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Артем Суворов (слева) и Валво Семиларски (справа). | ФОТО: Sille Annuk

Вице-мэры Тарту — реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, об этом пишет Tartu Postimees.

Это означает, что с пятницы в городской управе Тарту останется всего четыре руководящих чиновника.

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки. Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.

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