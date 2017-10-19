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Египтянам посоветовали беречь кошельки от русских женщин на ЧМ-2018

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Кошелек. | ФОТО: Joosep Martinson / Õhtuleht

Египетским болельщикам посоветовали беречь кошельки от русских женщин на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетское издание Youm7.

По информации газеты, фанатам рекомендуется прятать кошельки, поскольку «русские женщины очень любят деньги». «Они рассматривают иностранцев исключительно как спонсоров», — отмечает издание.

В материале также утверждается, что в России нет женщин с нормальной фигурой — они либо худые, либо толстые, а «образ страстной, подтянутой блондинки» — лишь стереотип, пишет lenta.ru.

Автор составил портрет русской женщины, исходя из того, что видел на египетских курортах. «Я сделал это ради того, чтобы жены, собирающихся в Россию болельщиков, меньше волновались», — заявил египетский журналист.

Сборная Египта впервые с 1990 года вышла на чемпионат мира по футболу. Египтяне заняли первое место в квалификационной группе с 12 очками. Команда стала вторым представителем Африки, прошедшим на ЧМ.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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