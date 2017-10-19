Египтянам посоветовали беречь кошельки от русских женщин на ЧМ-2018

По информации газеты, фанатам рекомендуется прятать кошельки, поскольку «русские женщины очень любят деньги». «Они рассматривают иностранцев исключительно как спонсоров», — отмечает издание.

В материале также утверждается, что в России нет женщин с нормальной фигурой — они либо худые, либо толстые, а «образ страстной, подтянутой блондинки» — лишь стереотип, пишет lenta.ru.

Автор составил портрет русской женщины, исходя из того, что видел на египетских курортах. «Я сделал это ради того, чтобы жены, собирающихся в Россию болельщиков, меньше волновались», — заявил египетский журналист.

Сборная Египта впервые с 1990 года вышла на чемпионат мира по футболу. Египтяне заняли первое место в квалификационной группе с 12 очками. Команда стала вторым представителем Африки, прошедшим на ЧМ.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.