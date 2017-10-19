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Галерея: в Таллинне распахнул двери новый торговый центр Nautica

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Сегодня в Таллинне распахнул свои двери торговый центр Nautica. Именно так теперь называется расположенный в порту перестроенный ТЦ Norde Centrum, пишет Majandus.

Строительные работы обошлись в 11 млн евро и продолжались немногим более года.

«Мы хотели увеличить старое здание и расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Сегодня мы можем сказать, что ТЦ оправдал наши ожидания», - сказал член правления предприятия Capfield, которому принадлежит торговый центр, Рубен Горничефф.

Собственники здания отмечают, что в новом центре открылся крупнейший в центре города гипермаркет Rimi, а также многие другие магазины.

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