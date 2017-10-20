Под шоссе нашли братскую могилу

На отмеченном участке шоссе были найдены останки девяти солдат/ Графика Артур Куус

Строители уже раскопали землю до нужной глубины, когда неожиданно наткнулись на какую-то проволоку. Поскольку лишние предметы в земле оставлять не хотели, было решено еще немного покопать и остановились на полпути: к ужасу работников ковш начал вытаскивать на свет божий обломки дерева и человеческие кости.

Через заказчика работ – Департамент шоссейных дорог – тут же связались с Департаментом охраны памятников старины. Оттуда на место была отправлена старший инспектор по Тартумаа Ану Кивирюйт, и поскольку было основание считать, что, вероятнее всего, речь шла о могиле времен Второй Мировой войны, в Марамаа вызвали и специалиста по воинским захоронениям Арнольда Унта.

Похоронены местными

После раскопок, которые затянулись до вечера, – в итоге место пришлось подсвечивать светом мобильных телефонов – Арнольд Унт пришел к выводу, что это на самом деле братская могила времен войны.

Итого были найдены останки девяти человек, которые были распределены по пяти гробам: в одном лежали трое, в двух – по два и в двух – по одному человеку. Один погибший был немецким солдатом, оставшиеся восемь воевали на стороне Красной армии.

«У некоторых из них были серьезные повреждения, они погибли, подорвавшись на мине или снаряде. Трое – очень молодые, наверное, лет по 18»,- отметил Унт.

Он добавил, что можно точно сказать, в составе какой армии они воевали, но установить их личности невозможно.

То обстоятельство, что в одной могиле были похоронены как немец, так и русские, по словам Унта, указывает на то, что хоронили их местные жители. Похороны явно прошли не сразу после битвы, а через какое-то время, поскольку есть основания считать, что на момент захоронения тела уже начали разлагаться. Об этом говорят найденные в могиле кабели связи, которые строители поначалу приняли за колючую проволоку: ими останки погибших были связаны. Это делали для того, чтобы с их помощью положить умерших в гробы.

Такое, чтобы местные жители организовывали похороны в гробах, по словам Унта, происходило крайне редко: обычно для найденных погибших просто выкапывали яму и закапывали тела прямо в ней.

«Так оно и было. Например, известны истории из церкви Кайка, где после войны лошади постоянно проваливались в ямы с трупами, поскольку могилы копали очень неглубоко и тела там разлагались», - рассказал Унт.

В ходе какого сражения погибли солдаты и при каких обстоятельствах их похоронили на этом месте, пока сказать невозможно: «Было бы интересно, если бы кто-то из местных жителей или их наследников мог что-то рассказать об этих событиях, может, кто-то из родителей или бабушек-дедушек рассказывал что-то об этих похоронах». Унт намекнул, что историки ждут любую информацию, которая могла бы пролить свет на эту историю.

Третья могила

Находка в Марамаа – это крупнейшее военное захоронение времен Второй Мировой войны, которое нашли в этом году в Тартумаа. В начале мая рядом с возводимым портом Луунья во время раскопок нашли останки пяти солдат, а одного погибшего нашли в окрестностях Меэкси.

Всех выкопанных из воинских захоронений солдат хоронят, как положено.