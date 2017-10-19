Правящую коалицию в Нарва-Йыэсуу сформируют избирательный союз «Общий дом» и Центристская партия

Об этом BNS сообщил первый номер союза «Общий дом», мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, по словам которого «Общий дом» планирует на следующей неделе начать коалиционные переговоры с Центристской партией, показавшей на выборах второй результат.

«Я уверен, что мы сумеем прийти к соглашению», - отметил Ильин.

Ильин добавил, что, поскольку кандидатом в мэры является он сам, то Центристская партия предложит, скорее всего, кандидатуру председателя городского собрания.

Ильин рассказал, что новой коалиции в городе предстоит большая работа в связи с объединением города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.

Новый состав городского собрания Нарва-Йыэсуу соберется на первое заседание в пятницу, на следующей неделе.

В городе Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа выборы 15 октября выиграл избирательный союз «Общий дом».

«Общий дом» набрал 1157 голосов (47,6 процента). Центристская партия набрала 989 голосов (40,6 процента), а избирательный союз «Вместе вперед» 273 голоса (11,2 процента).

Таким образом, «Общий дом» займет в горсобрании восемь мест, Центристская партия семь, а «Вместе вперед» два.