Работники HKScan обратились за разрешением трудового спора к госпримирителю

«Вчера (в среду) вечером я получил от работников заявление, в котором они просят рассмотреть возникший трудовой спор», - сообщил госпримиритель Меэлис Виркебау.

«В первую очередь я хотел бы поговорить с представителем работодателя, встретиться отдельно с представителями работодателя и работников, выслушать мнение сторон и затем со своей стороны предложить свое видение решения конфликта. Как показывает мой опыт, такого рода споры решаются в течение месяца-трех, проблема не кажется непреодолимой», - отметил Виркебау.

«Судя по всему, работники уже прояснили для себя все, что касается законов, того, как этот процесс должен продолжиться, так что я могу только радоваться развитию событий, - сказал Виркебау, по словам которого новой, на этот раз корректной с юридической точки зрения, забастовки не планируется. «Ко мне обратились потому, что на данном этапе они не могут прийти к согласию с работодателем».

«Судя по сообщениям СМИ, стороны провели слишком мало встреч. Я мог бы увереннее говорить, если бы знал мнение и работодателя», - добавил Виркебау.

27 из 64 работников скотобойни во вторник объявили о проведении забастовки, настаивая на повышении зарплаты. Троих работников, принявших участие в акции протеста, уволили. В среду после встречи работников с руководством предприятия забастовку было решено прекратить и начать диалог.

HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan – ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы.

Концерн производит, занимается сбытом и продажей под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов.