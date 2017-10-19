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У Северной Кореи обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой

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ФОТО: Scanpix

Американская разведка обнаружила новейшую северокорейскую подлодку Sinpo-C, которая, вероятно, вооружена одной или несколькими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), сообщает The Diplomat.

По сведениям издания, субмарина оснащена дизель-электрическим двигателем, имеет водоизмещение 2 тысячи тонн, а в ширину достигает 11 метров.

Хотя спутниковый снимок субмарины сделан в апреле 2017 года, о ее существовании издание узнало только недавно.

В настоящее время достоверно известно о существовании в КНДР только одной подлодки с МБР — Sinpo-B. Субмарину водоизмещением 1,7 тысячи тонн впервые заметили в 2014 году, судно вооружено МБР Pukguksong-1, пишет gazeta.ru.

Субмарина Sinpo-C, отмечает The Diplomat, крупнее и мощнее Sinpo-B и, вероятно, способна нести более крупные МБР. С другой стороны, Sinpo-C, скорее всего, будет легкодоступна для обнаружения силами Южной Кореи, Японии и США.

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