Скандал вокруг экс-мисс: полиция возбудила уголовное дело по факту возможного сутенерства

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне подтвердил, что для выяснения всех обстоятельств дела было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка призывают всех возможных жертв при первой же возможности обратиться в полицию.

На этой неделе разгорелся скандал вокруг владелицы модельного агентства Лауры Кыргемаяэ, которую подозревают в сутенерстве.