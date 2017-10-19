Тренер Рафаэля Надаля считает Роджера Федерера лучшим теннисистом всех времен

"Федерер - лучший игрок в истории тенниса. Я знаю только несколько спортсменов, которые доминировали в своем виде спорта так же, как Роджер в теннисе. Если Федерер завершит карьеру в течение ближайших нескольких лет, а Рафа продолжит побеждать на турнирах Большого шлема, тогда мы поговорим об этом вопросе, но на данный момент Роджер - лучший", - сказал Тони Надаль.

Рафаэль под руководством своего дяди выиграл 16 турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, что делает Тони самым успешным тренером в истории тенниса по этому показателю. В конце февраля этого года Тони Надаль объявил об уходе из тренерского штаба своего племянника по окончании текущего сезона, чтобы сосредоточиться на работе в теннисной академии Рафаэля Надаля, пишет Newsru.com.

В воскресенье Федерер переиграл Надаля в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае, завоевав свой 94-й титул на турнирах ATP в одиночном разряде. Счет личных встреч соперников стал 23-15 в пользу испанца.