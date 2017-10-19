Ратас рассказал о важности цифрового саммита, состоявшегося в Таллинне

«Сегодня мне хочется надеяться, что Совет Европейского союза выскажется четко и ясно: нам нужна еще более сильная, еще более сплоченная и единая в цифровом отношении Европа», - сказал премьер-министр по прибытии на саммит ЕС.

По словам премьера, Европейский союз должен идти в авангарде цифровой революции, это необходимо во благо населяющих его народов, действующих в нем предприятий и во имя будущих поколений.

29 сентября Эстония в рамках председательства в Европейском Союзе организовала цифровой саммит ЕС — это была первая неофициальная встреча в верхах по данной тематике.