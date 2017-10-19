Российский хоккеист отправил канадца в больницу

«Могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды произошла драка между двумя хоккеистами. Во время отработки выходов "3 в 2" Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее», — сказал Рябков.

При обследовании Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом лицевой орбитальной кости. Ориентировочные сроки его восстановления — около месяца. Рябков также сообщил, что клуб окажет медицинское содействие канадцу в екатеринбургской клинике и не будет применять санкций к Тимашову, пишет lenta.ru.

26-летний Бек, чей рост составляет 188 сантиметров, а вес — 94 килограмма, выступает за «Автомобилист» с 2017 года. Рост 23-летнего Тимашова — 180 сантиметров, вес — 81 килограмм. Он является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за клуб из Екатеринбурга выступает с 2015 года.