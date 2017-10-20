Пять вечеров Сергея Гармаша в Таллинне, и причем здесь «Матильда»?

Один из ведущих актеров московского театра «Современник», известный киноактер, народный артист России Сергей Гармаш – редкий гость в Таллинне. За всю свою жизнь он насчитал лишь три приезда в наш город, от силы – пять вечеров.
В субботу он выйдет на таллиннскую сцену в спектакле «Пять вечеров» вместе с блистательной актрисой Евгенией Симоновой. Фестиваль «Золотая маска в Эстонии» передает эстафету театру «Современник», приехавшему на гастроли с двумя спектаклями: «Амстердам» и «Пять вечеров».
Сергей Гармаш прилетел в Таллинн из Минска после показа скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя. С этого и начался наш разговор.
– Спасибо за то, что сумели выкроить время для этого интервью, несмотря на усталость. Нас предупредили, что у вас был сложный перелет из Минска...
– Я действительно только что прилетел из Минска, где в среду состоялся предпремьерный показ фильма «Матильда». Мы представляли там картину вместе с ее прокатчиком. Прекрасный вечер, замечательный зал и очень довольная публика!
– Громкая премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» – на подходе. И коль мы с вами уже коснулись этой темы, позвольте спросить, как вы относитесь к попыткам некоторых политиков вмешиваться в творческий процесс?
– Конечно, это мешает и прокату, и рекламной кампании. Простите меня, но это момент некоего исторического невежества.
Попытка скандала – необоснованная, поскольку никто из тех, кто развязал эту кампанию, не видел картину.
Поверьте, огромное количество людей из культурной сферы, из самой Госдумы, где тоже показывали картину, а также многие люди из правительства, смотревшие фильм, удивляются тому, что происходит.
Печально, конечно, что такой экстремизм исходит из религиозной основы. Но думаю, что это пройдет.
На самом деле, всё это никак не помешает картине, потому что главным знаменателем здесь будет все-таки зритель, который увидит фильм.
– В субботу вы выйдете на сцену «Нордеа» в спектакле «Пять вечеров». Как вы думаете, почему спектакль с таким незамысловатым сюжетом стал театральным хитом?
– Этот спектакль был хитом уже тогда, когда мы не еще употребляли определение «хит». Это классика, пьеса 50-х годов потрясающего автора Александра Володина, по сценариям которого сняты такие замечательные фильмы, как «Осенний марафон» и др.
Володин написал не совсем традиционную по своей конструкции пьесу. В пять отрывков, в пять вечеров он уложил историю, которая растянута на долгие 20 лет. Очень простыми словами и скупыми средствами рассказана история любви. В пьесе есть какая-то загадка.
Произносить этот текст невероятно приятно. На спектакль приходят достаточно молодые люди (мы же видим зал на поклонах!) – и на наших выездах, и в Москве. И они получают от этого удовольствие, несмотря на то, что со сцены звучат такие фразы, как «письма Маркса», «я член Бюро партии». Это абсолютно им не мешает.
Убежден, что «Пять вечеров» Володина – одна из не очень многих пьес советского периода, которая абсолютно приемлема сегодня.
– Вы чрезвычайно востребованный киноактер, и при этом долгие годы верны театру. В «Современнике» вы служите больше 30 лет. Не кажется ли вам, что это как-то даже не совсем модно по нынешним временам?
– Не соглашусь с вами. Конечно, много молодых актеров занимается только кинематографом, но этому есть причина. Сейчас попасть в театр достаточно непросто. И кто-то добавляет себе театр в виде антрепризы, а кто-то идет в репертуарный театр. Например, тот же Саша Петров из картины «Притяжение», которая имела успех, работает в театре Олега Меньшикова.
Но у меня театральная история абсолютно идентична с киноисторией. Все началось с разницей в один день. Родина моего кино – Прибалтика, литовская студия.
Там снимался мой первый фильм «Отряд». 1-го числа был первый съемочный день, а 3-го числа меня уже приняли в «Современник». С тех пор я втянут в это двоеборье постоянно.
– Удается ли современному российскому кино сохранять все то лучшее, что в нем когда-то было? Раньше оно казалось безумно искренним и заставляло думать. Не убивает ли его голливудский стиль?
– Я бы не стал называть это «голливудским стилем». В мире идет разделение на индустриальное кино и художественный кинематограф. Несмотря ни на что, художественный кинематограф остается на должном уровне. Традиции, на которых я вырос, не исчезают. Конечно, у нас тоже появляется индустриальный коммерческий кинематограф, но слава богу, что мы пока ничего не теряем.
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что как минимум раз в год, а на самом деле и чаще, российские картины участвуют в конкурсных программах фестивалей класса «А».
Я имею в виду Берлин, Канны, Москву, Карловы Вары, Венецию, Сан-Себастьян. И это говорит о многом.
– Вы сыграли более ста ролей в кино («12», «Стиляги», «Каменская» и т.д.), работали и работаете с лучшими режиссерами. Как вам удается вписываться в постоянно меняющиеся запросы и требования современного кинематографа?
– Я очень много общаюсь в своем театре с молодежью. И при всех своих интеллектуальных претензиях к молодежи, которая массу времени проводит в мобильном телефоне, напрягая свои шейные позвонки (мне даже не один доктор сказал, что все проблемы с позвоночником начинаются с мобильного телефона), я отдаю себе отчет, что с ними невозможно не общаться, потому что это наше будущее. У них нужно учиться, им нужно помогать.
Я не почувствовал того момента, когда ты так привыкаешь к одному кино, а тебе нужно перейти во что-то другое.
Сейчас очень много снимается телевизионной продукции, которая зачастую больше оседает деньгами в твоем кармане, чем приносит тебе какие-то дивиденды.
Будем честны – порой нужно просто зарабатывать деньги. И никогда не бывает так, чтобы ты получал ежегодно хорошие сценарии. Так что ждем. Что-то появляется, на что-то надеемся.
Во всяком случае у меня ничего подобного не было. Кризиса перехода из одного кино в другое я не ощущал.
– С чем у вас ассоциируется Таллинн? Связан ли он с вашей жизнью? Многие российские актеры сюда с удовольствием приезжают, снимаются, влюбляются...
В Таллинне я был всего один раз в молодости и то проездом – с вокзала в аэропорт. Потом был здесь лет пять назад на гастролях. В тот раз мы даже немного погуляли по Таллинну, и Старый город меня впечатлил. Но так чтобы приехать и остаться подольше, как-то не получается.
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