Пять вечеров Сергея Гармаша в Таллинне, и причем здесь «Матильда»?

В субботу он выйдет на таллиннскую сцену в спектакле «Пять вечеров» вместе с блистательной актрисой Евгенией Симоновой. Фестиваль «Золотая маска в Эстонии» передает эстафету театру «Современник», приехавшему на гастроли с двумя спектаклями: «Амстердам» и «Пять вечеров».

Сергей Гармаш прилетел в Таллинн из Минска после показа скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя. С этого и начался наш разговор.

– Спасибо за то, что сумели выкроить время для этого интервью, несмотря на усталость. Нас предупредили, что у вас был сложный перелет из Минска...

– Я действительно только что прилетел из Минска, где в среду состоялся предпремьерный показ фильма «Матильда». Мы представляли там картину вместе с ее прокатчиком. Прекрасный вечер, замечательный зал и очень довольная публика!

– Громкая премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» – на подходе. И коль мы с вами уже коснулись этой темы, позвольте спросить, как вы относитесь к попыткам некоторых политиков вмешиваться в творческий процесс?

– Конечно, это мешает и прокату, и рекламной кампании. Простите меня, но это момент некоего исторического невежества.

Попытка скандала – необоснованная, поскольку никто из тех, кто развязал эту кампанию, не видел картину.

Поверьте, огромное количество людей из культурной сферы, из самой Госдумы, где тоже показывали картину, а также многие люди из правительства, смотревшие фильм, удивляются тому, что происходит.

Печально, конечно, что такой экстремизм исходит из религиозной основы. Но думаю, что это пройдет.

На самом деле, всё это никак не помешает картине, потому что главным знаменателем здесь будет все-таки зритель, который увидит фильм.

– В субботу вы выйдете на сцену «Нордеа» в спектакле «Пять вечеров». Как вы думаете, почему спектакль с таким незамысловатым сюжетом стал театральным хитом?

– Этот спектакль был хитом уже тогда, когда мы не еще употребляли определение «хит». Это классика, пьеса 50-х годов потрясающего автора Александра Володина, по сценариям которого сняты такие замечательные фильмы, как «Осенний марафон» и др.

Володин написал не совсем традиционную по своей конструкции пьесу. В пять отрывков, в пять вечеров он уложил историю, которая растянута на долгие 20 лет. Очень простыми словами и скупыми средствами рассказана история любви. В пьесе есть какая-то загадка.

Произносить этот текст невероятно приятно. На спектакль приходят достаточно молодые люди (мы же видим зал на поклонах!) – и на наших выездах, и в Москве. И они получают от этого удовольствие, несмотря на то, что со сцены звучат такие фразы, как «письма Маркса», «я член Бюро партии». Это абсолютно им не мешает.

Убежден, что «Пять вечеров» Володина – одна из не очень многих пьес советского периода, которая абсолютно приемлема сегодня.

– Вы чрезвычайно востребованный киноактер, и при этом долгие годы верны театру. В «Современнике» вы служите больше 30 лет. Не кажется ли вам, что это как-то даже не совсем модно по нынешним временам?