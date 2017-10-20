ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: водитель бросил пострадавшего пассажира и сбежал

Вчера, 19 октября, в 23.00 на 184-м км шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги и врезался в металлическое дорожное ограждение. Находящийся в автомобиле 19-летний пассажир был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. Водитель сбежал с места просишествия.

Все обстоятельства ДТП выясняются.