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ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: водитель бросил пострадавшего пассажира и сбежал

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ДТП на шоссе. Фото иллюстративное | ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Вчера ночью до сих пор неизвестный водитель совершил аварию на шоссе Таллинн-Нарва и скрылся с места происшествия.

Вчера, 19 октября, в 23.00 на 184-м км шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги и врезался в металлическое дорожное ограждение. Находящийся в автомобиле 19-летний пассажир был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. Водитель сбежал с места просишествия.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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