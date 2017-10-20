Видео с камер наблюдения: дочь украинского бизнесмена на Lexus сбила насмерть пять человек

ДТП произошло на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова. В среду в 20:45 водитель автомобиля Lexus RX поехал на красный свет, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. Lexus выбросило на тротуар, где находились люди.

За рулем Lexus была 20-летняя Алена Зайцева - приемная дочь крупного харьковского бизнесмена и сводная сестра бывшего городского прокурора.

Алена Зайцева.

Как сообщает на своей странице в Facebook член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, за последние два года Зайцева восемь раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения, например, за проезд на красный свет и превышения скорости. Каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривен (8-16 евро).

Следственными органами Харькова начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.