Уснувший за рулем водитель попал в ДТП, пострадали два человека
20 октября 2017 г., 07:44
В Ида-Вирумаа в волости Вайвара в четверг в полдень заснувшая за рулем женщина врезалась на машине в дерево. В ДТП пострадали два человека.
ДТП произошло в 11.50 на 24-м км дороги Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, где 64-летняя женщина заснула за рулем Opel Astra, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Скорая помощь доставила водителя и 71-летнего пассажира в Ида-Вирускую центральную больницу.