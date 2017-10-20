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Уснувший за рулем водитель попал в ДТП, пострадали два человека

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Машина врезалась в дерево. Фото иллюстративное. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В Ида-Вирумаа в волости Вайвара в четверг в полдень заснувшая за рулем женщина врезалась на машине в дерево. В ДТП пострадали два человека.

ДТП произошло в 11.50 на 24-м км дороги Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, где 64-летняя женщина заснула за рулем Opel Astra, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Скорая помощь доставила водителя и 71-летнего пассажира в Ида-Вирускую центральную больницу.

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