Фото: мужчины избивали жертву битой на глазах маленьких детей

11 апреля Ахти (имя изменено) зашел в магазин на Рижском шоссе в Пярну и купил двухлитровую бутылку пива, пишет Pärnu Postimees.

Когда он вышел во двор, его ждали три мужчины, с которыми рядом были два маленьких ребенка.

Ахти знал маленького мальчика и девочку, их отца и 30-летнего Вильяра, но не 35-летнего Марко.

Знакомые позвали Ахти в квартиру, которая находилась рядом с магазинов.

«Она была в ужасном состоянии, - рассказал Ахти следственной группе во время дачи показаний. - Везде валялись пустые бутылки и чем-то воняло».

В комнате Вильяр спросил гостя, нет ли у него случайно денег. На отрицательный ответ Вильяр схватил деревянную палку и ударил Ахти по колену. Ударивший стал гневно требовать деньги.

Следующим приступил к угрозам Марко, взяв шпагу с лезвием в 70 сантиметров и сказав, что ударит гостя по голове, если он не заплатит деньги.

В итоге Марко схватил двумя руками голову Ахти и ударил его коленом по голове несколько раз. Сколько именно ударов было нанесено, жертва не помнит. В конце Вильяр ударил битой по затылку жертвы.

Ахти вынужден был отдать нападавшим бутылку пива и 15 евро, которые у него были. Избившие Ахти люди пообещали отпустить его, но грозились убить, если он обратиться в полицию.

Ахти с окровавленным лицом направился домой. Но через 15 минут после случившегося Вильяр, Марко, их друг и двое маленьких детей появляются у главной двери общежития на Лийва.

На записи с камер наблюдения видно, как Вильяр заговаривает с вышедшим из общежития мужчиной во дворе, а потом резко начинается избиение. Вильяр начинает бить жертву кулаками и оба падают на землю. В драку вмешивает Марко, который ударяет жертву 13 раз битой.

Всего в нескольких метрах от драки играют четырехлетний мальчик и пятилетняя девочка.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, дети вышли из квартиры с отцом до начала избиения и во время драки мальчик и девочка были сосредоточены на игре.

«Поскольку присутствие детей в этих эпизодах не было преднамеренным, прокуратура не посчитала необходимым в рамках уголовного дела обращаться в защиту детей», - сказала Рейнхольд.

Отец детей — это друг Марко и Вильяра, которые сам не участвовал в избиение.

Вильяр и Марко были взяты под стражу. Ранее они уже наказывались в криминальном порядке.

Пярнуский уездный суд 21 сентября признал Вильяра виновным в ограблении и в тяжком нарушении общественного порядка. С учетом предыдущего условного наказания он был приговорен к четырем годам тюрьмы.

Марко был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен к трем с половиной годам.

Также суд обязал Вильяра и Марко выплатить почти 5000 евро на лечение и 3100 евро на производственные расходы.