Полиция обнаружила нарушения в каждом третьем проверенном грузовике

"Больше всего нарушались правила продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Все усталые водители представляют опасность, единственная разница в потенциальном вреде, который водитель может причинить своим транспортным средством", - сказал начальник группы дорожного движения из центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханно Вийбус.

Он добавил, что около десяти грузовиков превысили допустимую массу, а у пяти не был безопасно закреплен груз.

По словам и.о. главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Тийта Кылувере, в десяти грузовиках также были обнаружены следы использования специального дизельного топлива, которым с 2015 года разрешается заправлять только используемые в сельском хозяйстве трактора и комбайны, а также рыболовецкие суда.