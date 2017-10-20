Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Сардинию за 117 евро!

Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 117 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная с 88 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная с 87 евро

Туда-обратно из Риги в Рим начиная с 58 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 545 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 424 евро