Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Сардинию за 117 евро!
20 октября 2017 г., 09:47
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 117 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная с 88 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная с 87 евро
Туда-обратно из Риги в Рим начиная с 58 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 545 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 424 евро