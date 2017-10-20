Жители Эстонии высоко оценили работу Кальюлайд на посту президента

72,5 процента опрошенных считают, что Кальюлайд хорошо или очень хорошо справлялась со свой работой. Оценку «плохо» и «очень плохо» президенту дали 27,5 процента респондентов.

Руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог привел для сравнения тот факт, что в первый год работы Леннарта Мери президентом Эстонии в 1992 году его поддерживали 32 процента, но к маю 1995 года показатель вырос до уровня, соответствующего рейтингу нынешнего главы государства.

В октябре прошлого года рейтинг Кальюлайд на посту президента равнялся 73 процентам. Это сравнимо с рейтингами предыдущих президентов: рейтинг Арнольда Рюйтеля в октябре 2001 года составлял 74 процента, а Тоомаса Хендрика Ильвеса в октябре 2006 года - 71 процент.

Исследования Turu-uuringute относительно доверия государственным институтам показало, что если в октябре прошлого года президенту доверяли 48 процентов, то в марте нынешнего года уровень доверия поднялся до 66 процентов. Во время проведения октябрьского опроса Кальюлайд лишь вступила в должность. Последнее исследование показало, что уровень доверия премьер-министру и правительству также повысился.