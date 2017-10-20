Ужасная история сборщиков ягод: финский работодатель отнял паспорта и заставлял работать без выходных
20 октября 2017 г., 10:11
Около 40 сезонных работников из Таиланда в Центральном окружном суде Финляндии выступили против своего бывшего работодателя и обвинили его в эксплуатации.
Как сообщает Yle, иностранцы требуют выплатить им 60 тысяч евро, а обвинение настаивает на трехлетнем приговоре.
Прокурор указывает, что финский фермер отнял у таиландцев паспорта, поселил их в вагончиках, заставил работать по 12 - 15 дней без выходных, а также платил им скудное жалованье - 1 евро за литр собранных ягод, пишет Fontanka.fi.
Окончательный вердикт в этом деле будет вынесен в декабре.