Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Ужасная история сборщиков ягод: финский работодатель отнял паспорта и заставлял работать без выходных

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Сборщики клубники. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Около 40 сезонных работников из Таиланда в Центральном окружном суде Финляндии выступили против своего бывшего работодателя и обвинили его в эксплуатации.

Как сообщает Yle, иностранцы требуют выплатить им 60 тысяч евро, а обвинение настаивает на трехлетнем приговоре.

Прокурор указывает, что финский фермер отнял у таиландцев паспорта, поселил их в вагончиках, заставил работать по 12 - 15 дней без выходных, а также платил им скудное жалованье - 1 евро за литр собранных ягод, пишет Fontanka.fi.

Окончательный вердикт в этом деле будет вынесен в декабре.

Наверх