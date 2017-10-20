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Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Левадии» нельзя терять очки в матче против «Тулевика»

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Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 21 октября, в рамках 34-го тура чемпионата Эстонии по футболу ведущая борьбу за золотые медали столичная "Левадия" принимает дома вильяндиский "Тулевик".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер "Левадии" Игорь Принс: "Во всех оставшихся играх у нас только одна задача - одержать победу".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Смотрите прямую трансляцию матча в 15.55!

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