Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Левадии» нельзя терять очки в матче против «Тулевика»
20 октября 2017 г., 10:44
Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.
В субботу, 21 октября, в рамках 34-го тура чемпионата Эстонии по футболу ведущая борьбу за золотые медали столичная "Левадия" принимает дома вильяндиский "Тулевик".
ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ
Тренер "Левадии" Игорь Принс: "Во всех оставшихся играх у нас только одна задача - одержать победу".
Смотрите прямую трансляцию матча в 15.55!