Девелопер: в Эстонии скоро останется два торговых центра

На открытии торгового центра Nautica Рубен Горнищефф, член правления фирмы Capfield, отметил, что эстонский торговый рынок становится более специализированным и вскоре большая часть коммерческой деятельности сосредоточится в нескольких крупных торговых центрах.
20 октября 2017 г., 10:39
«Торговля сосредоточится в одном или двух крупных торговых центрах. Другие торговые центры, возможно, будут специализироваться. Например, появятся отдельные центры моды и центры складского типа», – сказал Рубен Горнищефф в интервью BNS.
В четверг Capfield, которая занимается развитием торговой недвижимости и владеет несколькими торговыми центрами, открыл новый торговый центр Nautica. В течение следующих шести месяцев фирма планирует начать расширение Lasnamäe Prisma.
«Наша цель – кроме улучшения торговой среды для жителей Ласнамяэ, создать там больше возможностей для досуга», –сказал Горнищефф.