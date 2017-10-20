Девелопер: в Эстонии скоро останется два торговых центра

«Торговля сосредоточится в одном или двух крупных торговых центрах. Другие торговые центры, возможно, будут специализироваться. Например, появятся отдельные центры моды и центры складского типа», – сказал Рубен Горнищефф в интервью BNS.

В четверг Capfield, которая занимается развитием торговой недвижимости и владеет несколькими торговыми центрами, открыл новый торговый центр Nautica. В течение следующих шести месяцев фирма планирует начать расширение Lasnamäe Prisma.

«Наша цель – кроме улучшения торговой среды для жителей Ласнамяэ, создать там больше возможностей для досуга», –сказал Горнищефф.