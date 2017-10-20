Тереза Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Великобритании и после Брекзита

Отправляясь сегодня в Брюссель, я знаю, что многие будут ожидать от нас — лидеров 28 государств Европейского союза — демонстрации того, что главным для нас являются люди.

На протяжении всего этого процесса я четко придерживаюсь позиции, что главным приоритетом для нас являются права граждан. И я знаю, что мои коллеги — лидеры других стран — ставят перед собой эту же цель: защитить права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании, проживающих на территории ЕС. Я хочу вас заверить, что этот вопрос по-прежнему остается приоритетным, что мы едины в ключевых принципах и что в ближайшие недели мы будем работать над подготовкой соглашения, которое устроит как живущих в Великобритании, так и проживающих на территории ЕС.

В самом начале этого процесса нас обвиняли в том, что граждане ЕС для нас — разменная монета. Это не имеет ничего общего с действительностью. Граждане ЕС, проживающие в Великобритании, внесли огромный вклад в благополучие нашей страны. И мы хотим, чтобы они вместе со своими семьями остались здесь. Я заявляю прямо: граждане ЕС, законно проживающие на территории Великобритании, смогут остаться в нашей стране после ее выхода из Евросоюза.

Это соглашение не только прояснит условия проживания, но и обеспечит определенность по таким вопросам как здравоохранение, пенсии и прочие привилегии. Граждане ЕС, которые внесли свой вклад в систему Великобритании, как и граждане Великобритании, внесшие вклад в систему любой из 27 стран ЕС, смогут пожинать заслуженные плоды своего труда. Это позволит людям, которые создали семьи в ЕС и Великобритании, остаться вместе. И послужит гарантией того, что права граждан Великобритании, проживающих сейчас в ЕС, и граждан ЕС, проживающих в Великобритании, не будут различаться с течением времени.

Нам осталось определиться лишь по нескольким важным пунктам. Это и должно произойти на данном этапе переговоров. Мы находимся на расстоянии вытянутой руки от достижения соглашения. Я уверена, что обе стороны объективно и непредвзято подойдут к изучению предложений друг друга и достигнут окончательного соглашения. Я уверена, что благодаря гибкости и творческому подходу обеих сторон в ближайшие недели мы сумеем завершить переговоры по правам граждан.

Я знаю, что большую обеспокоенность вызывает то, как будет реализовано это соглашение. Люди опасаются, что процесс будет сложным и бюрократизированным и создаст преграды, которые будет сложно преодолеть. Я хочу успокоить вас и на этот счет.

Мы разрабатываем четкий процесс электронной подачи заявок на получение статуса поселенца в Великобритании. При разработке этой процедуры мы учитываем интересы пользователей и консультируемся с ними на каждом этапе. Мы сохраним максимально низкую стоимость — не выше стоимости получения паспорта гражданина Великобритании. Применяемые критерии будут простыми, прозрачными и строго соответствующими принципам Соглашения о выходе. Подающим заявку лицам не придется отчитываться за каждую поездку за пределы Великобритании и обратно, а также им больше не придется предъявлять полис комплексного медицинского страхования, как они делают это сейчас согласно правилам ЕС. Также важно то, что для граждан ЕС, получивших вид на жительство по старым правилам, будет организован простой процесс замены их текущего статуса на статус поселенца Великобритании.

В целях поддержки развития этой системы правительство также создает Группу пользователей, в которую войдут граждане ЕС, проживающие в Великобритании, а также специалисты по цифровым технологиям, техники и юристы. Эта группа будет проводить регулярные встречи, обеспечивая прозрачность процесса и адекватный учет потребностей пользователей. Мы понимаем, что британские подданные, проживающие в 27 странах ЕС, будут также обеспокоены возможным изменением процедур после выхода Великобритании из ЕС. Мы неоднократно поднимали эти вопросы в ходе переговоров, и мы искренне настроены на тесное сотрудничество со странами ЕС в целях упрощения аналогичных процедур с их стороны.

Мы хотим, чтобы люди оставались, и семьи не распадались. Мы очень ценим вклад, который граждане ЕС вносят в экономическую, социальную и культурную жизнь Великобритании. И я знаю, что страны Евросоюза так же ценят граждан Великобритании, проживающих на их территориях. Я надеюсь, что мои заверения, вкупе с заявлениями, сделанными Великобританией и Европейской комиссией на прошлой неделе, обеспечат еще большую уверенность в будущем четырем миллионам людей, которые по понятным причинам обеспокоены влиянием Брексита на их дальнейшую жизнь.